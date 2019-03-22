Певица пояснила, как могла появиться информация о ее госпитализации после концерта в Ростове-на-Дону. Лолита рассказала о самочувствии.

Певица пояснила, как могла появиться информация о ее госпитализации после концерта в Ростове-на-Дону. Лолита рассказала о самочувствии.Артистка заявила, что новость о проблемах со здоровьем после выступления – всего лишь слухи. Она пояснила, откуда могли появиться такие домыслы.Лолита Милявская заверила, что чувствует себя хорошо.Концерт звезды прошел в ростовском Театре драмы имени Горького вечером21 марта. Позже в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что Лолите Милявскойстало плохо – якобы она потеряла сознание, и ей вызвали скорую. По данным автора, у певицы возникли проблемы сдавлением, а еще дал о себе знать сильный стресс.Однако по словам исполнительницы, со здоровьем у нее всеотлично, сообщает . Певица пояснила: утеатра стоял реанимобиль, но там не было необходимых медицинских приборов,поэтому вызвали скорую. Врач измерил и членам ее коллектива давлениеи сделал кардиограмму.По словам певицы, это делается после каждого концерта. Звезда уточнила, что таковы меры предосторожности, ведь ей 55 лет, а членам коллектива – по 60. напомнила, что в ноябре 2018 года у нее случился гипертоническийкриз, после чего было решено не рисковать здоровьем. Теперь в райдере звезды есть требование: за кулисами обязательно должна находиться машина скорой помощи.