Певица рассказала о том, как могла появиться информация о ее госпитализации после концерта в Ростове-на-Дону. Лолита сообщила о своем самочувствии.

Певица рассказала о том, как могла появиться информация о ее госпитализации после концерта в Ростове-на-Дону. Лолита сообщила о своем самочувствии.Артистка заявила, что новость о проблемах с ее здоровьем после выступления,это всего лишь слухи. При этом она объяснила, откуда могли появиться такие домыслы.Лолита Милявская заверила, что чувствует себя хорошо.Концерт звезды эстрады прошел в ростовском театре драмы имени Горького вечером21 марта. Позже в Telegram-канале Baza появилась информация, что Лолите Милявскойстало плохо, она даже "стала терять сознание " и ей вызвали"скорую". По данным автора канала, у певицы якобы возникли проблемы сдавлением и дал знать о себе сильный стресс.Однако по словам исполнительницы, со здоровьем у нее "всеотлично" и проблем не было, передает . Певица объяснила, что утеатра находился реанимобиль, но там не было необходимых медицинских приборов,поэтому они вызвали "скорую". Врач измерил Лолите Милявской и членам ее коллектива давлениеи сделал кардиограмму.Материал дополняется