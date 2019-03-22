Певица рассказала о том, как могла появиться информация о ее госпитализации после концерта в Ростове-на-Дону. Лолита сообщила о своем самочувствии.
Певица рассказала о том, как могла появиться информация о ее госпитализации после концерта в Ростове-на-Дону. Лолита сообщила о своем самочувствии.
Артистка заявила, что новость о проблемах с ее здоровьем после выступления,
это всего лишь слухи. При этом она объяснила, откуда могли появиться такие домыслы.
Лолита Милявская заверила, что чувствует себя хорошо.
Концерт звезды эстрады прошел в ростовском театре драмы имени Горького вечером
21 марта. Позже в Telegram-канале Baza появилась информация, что Лолите Милявской
стало плохо, она даже "стала терять сознание " и ей вызвали
"скорую". По данным автора канала, у певицы якобы возникли проблемы с
давлением и дал знать о себе сильный стресс.
Однако по словам исполнительницы, со здоровьем у нее "все
отлично" и проблем не было, передает . Певица объяснила, что у
театра находился реанимобиль, но там не было необходимых медицинских приборов,
поэтому они вызвали "скорую". Врач измерил Лолите Милявской и членам ее коллектива давление
и сделал кардиограмму.
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