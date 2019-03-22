Известная певица МакSим довольна своей судьбой. Расставание с бойфрендом было верным шагом, это избавило ее от нездоровых отношений.

Известная певица МакSим довольна своей судьбой. Расставаниес бойфрендом было верным шагом, это избавило ее от нездоровых отношений.МакSим не любит выдавать семейные тайны. Поклонники болеетрех лет ничего не знали о том, что у артистки происходит на личном фронте – стех самых пор, как она разорвала отношения с предпринимателем Антоном Петровым.Такая скрытность не могла не породить множества слухов. Вчастности, периодически появлялись сообщения о том, что у , якобы, новыйвозлюбленный. Однако подтверждения этим новостям так и не было.Но вот, наконец, артистка решала пойти на откровенность. МакSимрассказала своим подписчикам что, наконец, избавилась от "нездоровыхотношений" и чувствует себя отлично.Певица призналась: она рада тому, как складывается еесудьба. Отношения с избранником приносили ей только боль. И справиться с этойпроблемой помогла Ирина Хакамада."Сейчас понимаю, что к мудрым людям нужноприслушиваться сразу. В итоге нервы ни к черту, здоровье тоже и пустота в душе,которая только сейчас начинает снова дышать свободно. Видимо, благодаря весне!",– написала исполнительница.МакSим рассказала, как однажды Хакамада сказала ей: ничегоне созидающие чувства только мучают человека и разрушают его личность. Певицу,по ее словам, эта фраза довела до слез – хотя до этого она считала, что в ее отношениях все по-другому. Размышленияпосле этого разговора привели к решению о расставании с бойфрендом.Новый возлюбленный, имени которого певица не разглашала,появился у в прошлом году, когда певица устроила себе творческий отпуск.На отдыхе артистка смогла полностью посвятить себя дочкам и как следуетпоправить здоровье, пишет Teleprogramma.pro.