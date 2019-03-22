Известная певица МакSим довольна своей судьбой. Расставание
с бойфрендом было верным шагом, это избавило ее от нездоровых отношений.
Известная певица МакSим довольна своей судьбой. Расставание
с бойфрендом было верным шагом, это избавило ее от нездоровых отношений.
МакSим не любит выдавать семейные тайны. Поклонники более
трех лет ничего не знали о том, что у артистки происходит на личном фронте – с
тех самых пор, как она разорвала отношения с предпринимателем Антоном Петровым.
Такая скрытность не могла не породить множества слухов. В
частности, периодически появлялись сообщения о том, что у , якобы, новый
возлюбленный. Однако подтверждения этим новостям так и не было.
Но вот, наконец, артистка решала пойти на откровенность. МакSим
рассказала своим подписчикам что, наконец, избавилась от "нездоровых
отношений" и чувствует себя отлично.
Певица призналась: она рада тому, как складывается ее
судьба. Отношения с избранником приносили ей только боль. И справиться с этой
проблемой помогла Ирина Хакамада.
"Сейчас понимаю, что к мудрым людям нужно
прислушиваться сразу. В итоге нервы ни к черту, здоровье тоже и пустота в душе,
которая только сейчас начинает снова дышать свободно. Видимо, благодаря весне!",
– написала исполнительница.
МакSим рассказала, как однажды Хакамада сказала ей: ничего
не созидающие чувства только мучают человека и разрушают его личность. Певицу,
по ее словам, эта фраза довела до слез – хотя до этого она считала, что в ее отношениях все по-другому. Размышления
после этого разговора привели к решению о расставании с бойфрендом.
Новый возлюбленный, имени которого певица не разглашала,
появился у в прошлом году, когда певица устроила себе творческий отпуск.
На отдыхе артистка смогла полностью посвятить себя дочкам и как следует
поправить здоровье, пишет Teleprogramma.pro.