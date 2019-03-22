Известный телеведущий Андрей Малахов посетил знаменитый и таинственный перевал Дятлова. Вместе со съемочной группой программы Прямой эфир телеканала Россия 1 шоумен побывал на севере Свердловской области. Шоумен поделился впечатлениями от поездки.

Известный телеведущий Андрей Малахов посетил знаменитый итаинственный перевал Дятлова. Вместе со съемочной группой программы "Прямойэфир" телеканала "Россия 1" шоумен побывал на севере Свердловскойобласти. Шоумен поделился впечатлениями от поездки.Часть участников добиралась до перевала Дятлова наснегоходах. Из-за сложных погодных условий их путь длился более 10 часов. Меж тем,звезда ток-шоу "Прямой эфир" выбрала менее утомительный способ – Андрей Малахов прилетел навертолете."Честно скажу, впечатления от места не самые приятные. На перевалигнетущая тишина, снег по шею и сильный ветер. Он буквально сбивает с ног", -рассказал телеведущий уже в студии.Особенно по мнению Малахова, ветрено именно в том месте, гдестояла палатка Дятловцев. Шоумену показалось странным, что молодые люди выбралиименно это место для ночлега.В программе были продемонстрированы кадры с места событий. Наних замерзший ведший, облаченный в специальную экипировку и меховую шапку-ушанку, наблюдает за действиями исследователей. "Что действительнонеобъяснимо, так это то, как Дятловцы смогли пробежать огромные расстояния от палаткидо места, где их нашли", – рассуждал Малахов в "Прямом эфире".По словам телеведущего, члены экспедиции еле добрались доместа в снегоступах, а Дятловцы бежали босыми – в одних носках. Малаховотметил, что даже снег в этом месте особенный. По мнению ведущего шоу он похож наалмазную крошку."Когда мы делали реконструкцию этих событий 60-летнейдавности и ставили палатку, то буквально через минуту палатка была вся засыпанаалмазной крошкой. Ты только ее стряхиваешь, ее заметает снова. Поэтому, когдаговорят, что палатка была занесена… там достаточно одного дня чтобы, ее занести", -рассказал шоумен в студии программы .