Английский Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно предпримет попытку приобрести 19-летнего полузащитника португальской Бенфики Жоау Феликса. За футболиста, которого называют новым Роналду, манкунианцы готовы заплатить 105 миллионов фунтов стерлингов.

Английский "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно предпримет попытку приобрести 19-летнего полузащитника португальской "Бенфики" Жоау Феликса. За футболиста, которого называют "новым Роналду", манкунианцы готовы заплатить 105 миллионов фунтов стерлингов.При этом на португальца также претендуют туринский "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". Однако, как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на The Sun, именно "горожане" являются главным претендентом на Феликса. Помимо суммы отступных в 105 миллионов, прописанных в действующем контракте португальца, "Сити" также готов заплатить различные бонусы.Феликс сыграл за "Бенфику" 32 матча, в которых уже успел отличиться 12 голами и шестью результативными передачами. Кроме того, он также вызван в сборную Португалии на предстоящие матчи отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 против команд Украины и Сербии.