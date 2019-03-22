Машиниста, который успел остановить электричку и, тем самым, спас собаку, привязанную к рельсам, наградят. Об этом заявило руководство Октябрьской железной дороги. Теперь этой историей занимаются зоозащитники.

Машиниста, который успел остановить электричку и, тем самым, спас собаку, привязанную к рельсам, наградят. Об этом заявило руководство Октябрьской железной дороги.Как известно, накануне, 21 марта, на переезде между Петербургом и Оредежем чуть не произошло ЧП. В Гатчинском районе, недалеко от станции Антропшино к рельсам оказался привязан пес. Машинист вовремя заметил животное, которое не реагировало на гудки, и применил экстренное торможение. В результате собака была спасена, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Теперь этой историей занимаются зоозащитники. Они ищут догхантера, который уже не в первый раз калечит животных, привязывая их к рельсам. Прошлый случай закончился трагично: собака осталась жива, но лишилась лапы.