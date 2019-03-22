Представители онлайн-платформы Collecteurs запустили проект The Library of Dangerous Thoughts (Библиотека опасных мыслей), в рамках которого пластинки с неизвестными песнями и выступлениями Massive Attack, Sigur Ros, Ноама Хомского, а также других музыкантов и мыслителей, будут отпечатаны на костях, то есть, на рентгеновских снимках. Так распространялись подцензурные записи в СССР.

Представители онлайн-платформы Collecteurs запустили проект "The Library of Dangerous Thoughts" ("Библиотека опасных мыслей"), в рамках которого пластинки с неизвестными песнями и выступлениями Massive Attack, Sigur Ros, Ноама Хомского, а также других музыкантов и мыслителей, будут отпечатаны "на костях", то есть, на рентгеновских снимках. Так распространялись подцензурные записи в СССР.Эта международная акция направлена против цензуры. Записи будут продаваться до апреля на сайте платформы по системе аукциона. Все средства, вырученные с торгов, будут направлены на благотворительность.Кроме того, в рамках этого проекта были сняты несколько фильмов, а также написана книга о контрабанде музыки в СССР с помощью рентгенограмм.