Российский футбольный союз сообщил имена арбитров, которые рассудят команды России и Казахстана в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. На предстоящем матче в Астане будет работать бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем.

Российский футбольный союз сообщил имена арбитров, которые рассудят команды России и Казахстана в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. На предстоящем матче в Астане будет работать бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем.Его помощниками на бровке станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным рефери будет Раде Обренович. Примечательно, что ранее Винчич не работал на матчах сборной России. Однако он четыре раза судил встречи российских клубов в еврокубках – с его работой знакомы санкт-петербургский "Зенит" и краснодарская "Кубань". Каждую из команд он судил по два раза.Напомним, что встреча между Казахстаном и Россией состоится 24 марта на стадионе "Астана-Арена". Поединок начнется в 17:00 по московскому времени. Ранее российская национальная сборная потерпела поражение в матче первого тура отборочного раунда от команды Бельгии.