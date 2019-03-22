20 июня Сочи примет международную конференцию по вопросам глобальной биологической безопасности. Правительство РФ подписало соответствующее распоряжение. Об этом сообщают Вести Сочи со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

20 июня Сочи примет международную конференцию по вопросам глобальной биологической безопасности. Правительство РФ подписало соответствующее распоряжение. Об этом сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.Напомним, в прошлом году международный форум посетили более сотни участников из сорока стран мира, в том числе члены общественных организаций и научного сообщества США, Китая, Индии, Франции, Великобритании и России. В рамках конференции эксперты представили передовые наработки в области профилактики и чрезвычайного реагирования на возникновение эпидемических угроз.