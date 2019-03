Число жертв крушения парома близ иракского Мосула достигло 96 человек, большинство из них женщины и дети. Камера наблюдения зафиксировала момент крушения.

Число жертв крушения парома близ иракского Мосула достигло 96 человек, большинство из них женщины и дети, сообщает Baghad Today. Камера наблюдения зафиксировала момент крушения.لحظة انقلاب العبارة في مدينة #الموصل عصر اليوم.رحم الله الموتى #العراق pic.twitter.com/bhYRBMThWS— S̶a̶d̶i̶q̶ ³³|⓭| (@sadiq_shokrn86) March 21, 2019Трагический инцидент произошел около 15 часов 21 марта на реке Тигр. Небольшой паром, по паспорту вмещающий максимум 70 пассажиров, был переполнен — на борт поднялись не менее 170 человек, которые направлялись на небольшой остров праздновать Навруз. На кадрах видно, как сразу после отплытия судно начало крениться и зачерпнуло воду. Более десяти человек оказались в реке, другие бросились к противоположному борту, но спасти положение не удалось — спустя считанные секунды паром перевернулся, накрыв пассажиров.На борту находились преимущественно женщины и дети, которые не умели плавать, кроме того, уровень воды поднялся из-за открытой дамбы, а течение было сильным. Сотрудники причала бросились на помощь, но спасти им удалось около 30 человек. По последним данным, погибли 96 человек, по меньшей мере 19 из них — дети.Angry locals from #mosul forcing the Iraqi president to leave in a hurry with his bodyguards at the location of yesterday’s ferry incident which left 96 people dead. pic.twitter.com/K1pBiHUMxm— Steven nabil (@thestevennabil) March 22, 2019В пятницу возмущенные бездействием властей родственники жертв трагедии атаковали колонну президента Ирака Бархама Салеха на берегу Тигра, вынудив его спешно уносить ноги.