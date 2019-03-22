В Нижнекамске камера наружного наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного ножом молодого человека на майора полиции Динара Саматова, который в результате полученных ранений скончался.

В Нижнекамске камера наружного наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного ножом молодого человека на майора полиции Динара Саматова, который в результате полученных ранений скончался.Нападение на курившего за оградой городского УВД Динара произошло в 09:42 утра 22 марта. На кадрах видно, как 19-летний Рустам Кодиров останавливается за спиной 33-летнего участкового, достает из кармана нож и наносит им три удара в шею. Полицейский попытался задержать злоумышленника, но тот повалил истекавшего кровью стража порядка и уже принялся добивать. На крики из отделения выбежали коллеги Динара, но Рустам тут же атаковал и их. Старший лейтенант Юрий Рандошкин успел вытащить пистолет и без предупредительных выстрелов открыл огонь на поражение, смертельно ранив преступника — пули попали в живот и грудь.Саматов скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, у него осталась молодая супруга.О мотивах нейтрализованного злоумышленника ничего не сообщается. Очевидцы утверждают, что во время нападения он выкрикивал экстремистские лозунги.