По сути, моноблок – это настольный компьютер, в котором монитор и системный блок представляют собой единое целое.

Моноблок – новый шаг в развитии стационарных компьютеров. Уходят в лету громоздкие системные блоки и большие мониторы, им на смену приходят новые устройства, все комплектующие которых размещены в одном блоке.

По сути, моноблок – это настольный компьютер, в котором монитор и системный блок представляют собой единое целое. Все, что располагается отдельно – это клавиатура и мышь.

Преимущества и недостатки новых устройств

Моноблок легче вписывается в любой интерьер и экономит пространство. Монитор выдает качественное изображение, разные вариации толщины и диагонали экрана расширяют выбор и позволяют найти наиболее подходящую модель.

На выпуск моноблоков ориентированы ведущие мировые производители компьютерной техники. Эти виды компьютеров становятся предпочтительнее для использования в небольших помещениях и офисах, где важно сохранить больше свободного пространства на рабочих столах.

Некоторые модели выпускают с сенсорным экраном, что значительно упрощает использование компьютера в работе. Правда, сенсорный экран не всегда помогает, ведь многие приложения и компьютерные программы пока не адаптированы под подобное использование.

У моноблоков за счет компактности меньше производительность, чем у обычных ПК. Кроме того при использовании мощных программ или компьютерных игр стоит проследить за работой охлаждающей системы. Мощности последней может не хватить, и компьютеру будет грозить перегрев.

Устройство моноблоков

Системный блок в подобном устройстве состоит из тех же составляющих, что и в привычных персональных компьютерах. Его обычно располагают ближе к задней стенке монитора, за специальной перегородкой. В некоторых случаях системник помещают в ножку-подставку для монитора.

Так как создатели постарались все комплектующие компактно разместить в одной системе, моноблок оснащен минимальным числом проводов. Единственный нюанс – это сложно устроенная система охлаждения, которая требуется для данных видов устройств.

Цены на моноблоки

Стоимость моноблока зависит от технических характеристик и размеров монитора. В среднем она варьируется в пределах 40 тыс. рублей. За эти деньги можно приобрести современную модель с диагональю экрана в 22 дюйма, 4 ГБ оперативной памяти, дискретной видеокартой, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и т. д. Модели сенсорного типа будут стоить немного дороже аналогов с обычным экраном.