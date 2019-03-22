В канадском городе Монреаль мужчина ранил священника острым предметом во время утренней мессы. Священник был госпитализирован, информации о его состоянии пока нет. Нападавший задержан.

В канадском городе Монреаль священника ранили во время утренней мессы.Инцидент произошел утром 22 марта в оратории Святого Иосифа​​​. Нападавший подбежал к священнику Клоду Гру и нанес ему удар острым предметом. Что именно это было, не сообщается.Как передает РИА Новости, священник был госпитализирован, информации о его состоянии пока нет. Полиция задержала подозреваемого.Неделю назад в новозеландском Крайстчерче 28-летний австралиец устроил бойню в двух мечетях. В результате погибли 50 человек.