В начале марта Константин Богомолов представил драматический сериал Содержанки, главные роли в котором сыграли Дарья Мороз, Ольга Сутулова, Марина Зудина и Сергей Бурунов. Как отмечают репортеры, режиссер постарался, чтобы все происходящее на экране выглядело как можно правдоподобнее.

В начале марта Константин Богомолов представил драматический сериал "Содержанки", главные роли в котором сыграли Дарья Мороз, Ольга Сутулова, Марина Зудина и Сергей Бурунов. Как отмечают репортеры, режиссер постарался, чтобы все происходящее на экране выглядело как можно правдоподобнее.Заставка для шоу состоит из реальных кадров, сделанных на светских мероприятиях. Съемочная группа следовала за артистами повсюду. Константин Богомолов также поставил важное условие перед актерами: постельные сцены должны сниматься без дублеров.Артисты появляются перед зрителями в одежде и аксессуарах от люксовых брендов. Так, в сцене корпоратива "Главного управления" звезды Ольга Сутулова, Марина Зудина и Дарья Мороз примерили бриллианты Mercury, общая стоимость которых составляет 100 миллионов рублей. По словам репортеров, на площадке за женщинами постоянно ходили охранники.Журналисты уточнили, что в одной из сцен Сергей Бурунов прячет кусок мяса в карман брюк Brioni. Эту сцену снимали с одного дубля, и актер с ней блестяще справился. "Сцену снимали с одного дубля, содержимое отправлялось в заботливо спрятанный в карман мешочек", передает Telegram-канал "Антиглянец".Напомним, сериал "Содержанки" стал дебютом Константина Богомолова в жанре многосерийного кино. Съемки драматического шоу проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года. Премьера проекта состоялась в Сети 7 марта этого года.