Позиция России по Голанским высотам остается неизменной, это сирийская территория, которую Израиль оккупировал в 1967 году, а в 1981-м в одностороннем порядке аннексировал.
Позиция России по Голанским высотам остается неизменной, это сирийская территория, которую Израиль оккупировал в 1967 году, а в 1981-м в одностороннем порядке аннексировал.
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России.
Отмечается, что Москва неуклонно придерживается резолюции Совета Безопасности ООН № 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля недействительно и не имеет международной юридической силы.
На Смоленской площади подчеркнули, что подавляющее большинство стран мира придерживаются такого же взгляда на данную территорию. Отмечается, что МИД РФ считает важным шагом для нормализации обстановки в регионе, возвращение на Голанские высоты Сил ООН по наблюдению за разъединением.
В министерстве иностранных дел Сирии, как сообщает "Интерфакс", осудили предложение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, назвав это вопиющим нарушением международного права. В Дамаске подчеркнули, что вернут территории "любыми возможными способами".
По мнению сирийского политолога, директора департамента международных отношений министерства высшего образования Акиля Махфуда, признание Голан частью Израиля или перенос посольства США в Иерусалим является попыткой Вашингтона создать арабско-суннитскую коалицию для противостояния Сирии и Ирану.
Ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
С 1944 года они принадлежат Сирии и в 1967-м были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Это решение была признано недействительным резолюцией №497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.