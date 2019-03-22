Позиция России по Голанским высотам остается неизменной, это сирийская территория, которую Израиль оккупировал в 1967 году, а в 1981-м в одностороннем порядке аннексировал.

Позиция России по Голанским высотам остается неизменной, это сирийская территория, которую Израиль оккупировал в 1967 году, а в 1981-м в одностороннем порядке аннексировал.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России.Отмечается, что Москва неуклонно придерживается резолюции Совета Безопасности ООН № 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля недействительно и не имеет международной юридической силы.На Смоленской площади подчеркнули, что подавляющее большинство стран мира придерживаются такого же взгляда на данную территорию. Отмечается, что МИД РФ считает важным шагом для нормализации обстановки в регионе, возвращение на Голанские высоты Сил ООН по наблюдению за разъединением.В министерстве иностранных дел Сирии, как сообщает "Интерфакс", осудили предложение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, назвав это вопиющим нарушением международного права. В Дамаске подчеркнули, что вернут территории "любыми возможными способами".По мнению сирийского политолога, директора департамента международных отношений министерства высшего образования Акиля Махфуда, признание Голан частью Израиля или перенос посольства США в Иерусалим является попыткой Вашингтона создать арабско-суннитскую коалицию для противостояния Сирии и Ирану.Ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.С 1944 года они принадлежат Сирии и в 1967-м были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Это решение была признано недействительным резолюцией №497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.