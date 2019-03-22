Вооруженный кухонным ножом мужчина набросился на полицейского возле здания УВД Нижнекамска и нанес ему несколько смертельных ударов. Подоспевший коллега стража порядка убил подозреваемого. Очевидец снял на видео кровавый конфликт, произошедший утром 22 марта.

Вооруженный кухонным ножом мужчина набросился на полицейского возле здания УВД Нижнекамска и нанес ему несколько смертельных ударов. Подоспевший коллега стража порядка убил подозреваемого. Очевидец снял на видео кровавый конфликт, произошедший утром 22 марта.По данным "БИЗНЕС Online", мужчина несколько раз ударил участкового ножом в горло, а затем побежал за другим стражем порядка, но тот успел выхватить табельный пистолет и дважды выстрелить — пули попали в живот и грудь.От полученных травм 33-летний полицейский скончался в карете скорой помощи, нападавший умер еще до прибытия медиков.Место происшествие оцеплено. По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются личность и мотивы нападавшего. Информация о том, что нападавший сбежал во время перевозки из изолятора временного содержания, не подтвердилась.