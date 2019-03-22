Вчера, 21 марта, состоялись похороны певицы Юлии Началовой. Сотрудники Троекуровского кладбища обнаружили некий мистический символ на месте последнего пристанища артистки.

Вчера, 21 марта, состоялись похороны певицы Юлии Началовой. Сотрудники Троекуровского кладбища обнаружили некий мистический символ на месте последнего пристанища артистки.Множество поклонников пришло проститься и проводить в последний путь Юлию Началову. Возле белого гроба артистки горевали ее родители, единственная дочь Вера, бывший муж Евгений Алдонин, кума Лариса Долина. Филипп Киркоров, Катя Лель, Анастасия Стоцкая и многие другие знаменитости поделились с журналистами воспоминаниями о Юлии Началовой.Отметим, что репортеров на похоронах было так много, как не бывает на всяком престижном мероприятии. Не обошлось без мистических знаков. Когда Юлию Началову похоронили, и основная часть людей отхлынула, на могиле появилась черно-белая кошка.Охранники Троекуровского сказали, что она – "хозяйка кладбища", и появляется таким образом не часто. Но если приходит встретить вновь похороненного – это добрый знак: "Значит, душа у человека была чистая", сообщает "Московский комсомолец".Вообще, в близком окружении Юлии Началовой то и дело говорили о различных мистических совпадениях в жизни певицы. Певец Александр Панайотов, который также пришел на похороны, рассказал, что видит какой-то злой рок, преследующий участников телешоу "Последний герой", шесть из которых уже ушли из жизни.И о музыкальной передаче "Один в один", где Юлия Началова снималась перед смертью. Финал показали буквально через несколько часов после ее смерти – когда поклонники скорбели о потере, на экране показывали веселую Началову и победу ее подопечного. Батырхан Шуркенов, солист группы "А Студио", тоже скончался перед финалом – четыре года назад.Напомним, умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – скончалась.