Под угрозами Запада Россия развалится и отдаст Крым Украине. Об этом мечтает экс-генпрокурор Незалежной, льющий крокодиловы слезы по своей даче на полуострове.

Под угрозами Запада Россия развалится и отдаст Крым Украине.Об этом мечтает экс-генпрокурор Незалежной, льющий крокодиловы слезы по своейдаче на полуострове.По версии Святослава Пискуна, Запад может принудить Москву квозвращению Крыма в состав Украины, поставив Кремль перед угрозой распадаРоссии. Бывший прокурор уверен, что возвращение Крыма может произойти тогда, когдаКремль осознает, как дорого ему обходится содержание республики.Удержание Крыма, по сценарию Пискуна, приведет к развалуРоссии, стагнации экономики и мировой изоляции нашей страны. "Пока ониэтого не почувствовали, и это не только наша с вами проблема. Наша с вамипроблема в том, что мы неактивно работаем в этом направлении с мировымидержавами", – приводит слова бывшего прокурора издание"ПолитНавигатор".Пискун плачет по Крыму не просто так: по данным киевскихСМИ, он купил там дом в коттеджном поселке, который был построен фирмой"Консоль" на месте бывшего розария Никитского ботанического сада. Средивладельцев участков в этом городке упоминался тогдашний премьер-министр КрымаСергей Куницын.Похожих заявлений о неизбежном возвращении Крыма в составУкраины за пять лет сделано немало. Обещания вернуть полуостров давали украинскиеполитики, военные, эксперты и общественные деятели. При этом, называя Крым украинским,власти Незалежной отключили подачу в республику электроэнергии, перекрыли водуи прекратили все торговые отношения.Крым вернулся в состав России в марте 2014 года послепроведенного на полуострове референдума. Подавляющее большинство участниковволеизъявления высказались за выход из состава Украины.