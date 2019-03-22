Британский премьер Тереза Мэй не озвучила никакого конкретного плана по разрешению ситуации вокруг Brexit в первый день саммита Евросоюза в Брюсселе. Лидеры стран ЕС остались этим недовольны. 90 минут ни о чем, так охарактеризовали они происходящее.

Британский премьер Тереза Мэй не озвучила никакого конкретного плана по разрешению ситуации вокруг Brexit в первый день саммита Евросоюза в Брюсселе. Лидеры стран ЕС остались этим недовольны. 90 минут ни о чем, так охарактеризовали они происходящее. И Терезе Мэй даже пришлось ужинать отдельно от других лидеров, пока те за едой вырабатывали общую позицию по Лондону. Таким образом, мини-Brexit самой Терезы Мэй уже состоялся.Было очевидно, что у Терезы Мэй нет плана, она уклонялась от ответов на вопросы и сама выглядела несколько озадаченной, отмечает газета The Daily Mail в своем комментарии по ситуации."Интерфакс" добавляет, что когда Тереза Мэй вышла из зала, то президент Франции Эммануэль Макрон вставил шпильку: "Я думал, что возможность одобрения сделки по Brexit палатой общин составляет 10%. Однако после того, как мы выслушали Терезу Мэй, я думаю, что эта вероятность составляет 5%"."Даже такая оценка звучит слишком оптимистично", — добавил на это председатель Европейского совета Дональд Туск.После этого Тереза Мэй прервала свое участие в саммите ЕС в Брюсселе и вернулась в Лондон, чтобы попробовать заручиться поддержкой еще хотя бы 76 членов парламента для третьего голосования по Brexit.Лондон должен был покинуть Евросоюз по Лиссабонскому договору уже 29 марта 2019 года. Но сейчас решено перенести эту дату на 22 мая. Этого должно быть достаточно, чтобы британский парламент успел принять несколько сотен законов, необходимых для упорядоченного выхода из ЕС. Это оптимистический вариант, по которому Великобритания покидает ЕС до выборов в Европарламент и в новых выборах не участвует.Но если старейший в мире парламент не сможет согласовать сделку, то Brexit переносится на 12 апреля 2019 года. Это — последний день, когда страны ЕС могут принять декрет об участии в выборах в Европарламент.При пессимистическом варианте Великобритании предстоит принять участие в экстренном саммите Европейского совета до 12 апреля. У Великобритании сейчас есть четыре варианта: Brexit со сделкой, жесткий Brexit без сделки, перенос сроков Brexit на поздний срок или полная отмена выхода из ЕС.Два голосования по Brexit в британском парламенте провалились. В январское сделку с Евросоюзом поддержали 202 члена палаты общин, 432 депутата ее отвергли. Второе голосование по Brexit прошло 12 марта. На нем за сделку проголосовали 242 депутата, против — 391.Терезе Мэй в третьей попытке необходимо заручиться поддержкой минимум 318 депутатов британского парламента.