Будут увеличивать и площадь лесовосстановления, и качественно повышать его эффективность

Будут увеличивать и площадь лесовосстановления, и качественно повышать его эффективностьВ администрации Владимирской области обсудили роль лесных ресурсов в экосистеме региона, их восстановление, реализацию нацпроекта «Сохранение лесов» и подготовку к пожароопасному сезону.«Общая площадь лесов региона составляет 1,6 млн га. По показателю лесистости – 51,4% – область занимает третье место в ЦФО. Лесное богатство Владимирского края необходимо беречь, в первую очередь – от пожаров, которые наносят по-настоящему серьезный урон», – заявил директор лесного департамента Иван Петухов.Приоритеты работы лесной отрасли на ближайшие 5 лет обозначили в нацпроекте «Экология». Ключевая задача регионального проекта – выйти на полное воспроизводство вырубленных и погибших лесных насаждений. На эти цели из федерального бюджета направят 400 миллионов рублей.Будут увеличивать и площадь лесовосстановления, и качественно повышать его эффективность. Планируют сформировать запас лесных семян, закрыть потребность в лесопожарной и лесохозяйственной технике и оборудовании. В 2019 году лесовосстановительные мероприятия планируют провести на площади 5 тысяч гектаров.«Искусственное лесовосстановление занимает десятки лет. Между рубкой леса, посадкой на его месте сеянцев и спелыми насаждениями проходит около 80 лет», – рассказал Иван Петухов.