Яна Рудковская злоупотребляет фотошопом. Это выяснили пользователи, раздобывшие на просторах Сети неотредактированные снимки известного продюсера.

Яна Рудковская злоупотребляет фотошопом. Это выяснилипользователи, раздобывшие на просторах Сети неотредактированные снимкиизвестного продюсера.Яна Рудковская в обычной жизни совсем не похожа на ту светскуюльвицу, которую зрители привыкли видеть в соцсетях. Узнать ее обычным людям привстрече будет нелегко.Судя по снимкам , которые дотошные исследователидобыли в закромах Интернета, продюсер – обычная женщина за сорок с проблемнойкожей и волосами. У нее мешки под глазами, округлое лицо и намечающийся второйподбородок.Яна Рудковская заигралась с ретушью, сделали выводпользователи. Не секрет, что многие знаменитости не прочь подправить свой образна публикуемых в Instagram снимках. Однако жена фигуриста Евгения Плющенко явноперестаралась, пишет "Экспресс-газета".Недавно вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей улетела на Мальдивы. 44-летняя продюсер поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео с отдыха.Однако красивый снимок, на котором стройная в купальнике сидит рядом с корзиной, полной экзотических фруктов, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Многих взбесило хвастовство Яны Рудковской, которая нежится под лучами солнца и шикарно проводит время. Пользователи заявили, что она все делает напоказ, кругом фальшь.