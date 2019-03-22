Яна Рудковская злоупотребляет фотошопом. Это выяснили
пользователи, раздобывшие на просторах Сети неотредактированные снимки
известного продюсера.
Яна Рудковская злоупотребляет фотошопом. Это выяснили
пользователи, раздобывшие на просторах Сети неотредактированные снимки
известного продюсера.
Яна Рудковская в обычной жизни совсем не похожа на ту светскую
львицу, которую зрители привыкли видеть в соцсетях. Узнать ее обычным людям при
встрече будет нелегко.
Судя по снимкам , которые дотошные исследователи
добыли в закромах Интернета, продюсер – обычная женщина за сорок с проблемной
кожей и волосами. У нее мешки под глазами, округлое лицо и намечающийся второй
подбородок.
Яна Рудковская заигралась с ретушью, сделали вывод
пользователи. Не секрет, что многие знаменитости не прочь подправить свой образ
на публикуемых в Instagram снимках. Однако жена фигуриста Евгения Плющенко явно
перестаралась, пишет "Экспресс-газета".
Недавно вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей улетела на Мальдивы. 44-летняя продюсер поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео с отдыха.
Однако красивый снимок, на котором стройная в купальнике сидит рядом с корзиной, полной экзотических фруктов, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Многих взбесило хвастовство Яны Рудковской, которая нежится под лучами солнца и шикарно проводит время. Пользователи заявили, что она все делает напоказ, кругом фальшь.