Алексей Навальный резко высказался в адрес молодого мужчины, снявшего его на камеру смартфона, пишет РИА ФАН. Блогер заявил москвичу, что тот получит по голове за тупые вопросы, передает агентство.
Алексей Навальный резко высказался в адрес молодого мужчины, снявшего его на камеру смартфона, пишет . Блогер заявил москвичу, что тот "получит по голове" за "тупые вопросы", передает агентство.
В отношении москвича, блогера Алексея
Навального в одном из столичных кафе, развернулась травля, пишет ФАН.
Сообщается, что в адрес мужчины сыплются оскорбления с фейковых аккаунтов в
соцсетях, поэтому он был вынужден заблокировать личные данные.
Как отмечает ФАН, сложившаяся ситуация показалась
странной. С его слов, он решил узнать, чем таким заняты "носители
демократии", что их нельзя снимать. Поэтому, отметил молодой человек, он периодически бывает у штаба Навального.
По имеющимся данным, мужчина пришел в офисный центр, где
работает блогер и спросил у Навального, какого его мнение о происходящих событиях. "А борец
за свободу ответил мне, что, если я продолжу "задавать тупые вопросы"
– получу по голове", – цитирует молодого москвича ФАН.
В доказательство СМИ ссылаются на появившееся в Сети видео.
Человек, очень похожий на Алексея Навального, действительно обращается к
собеседнику за кадром и говорит, что если тот будет задавать "тупые
вопросы", то "получит по башке".
Мужчина, отмечают журналисты, высмеял
"оппозиционеров", которые готовы критиковать действующую власть, но
себя при этом считают неприкосновенными, а критику в свой адрес не терпят.
Сообщается, что об инциденте рассказал сам молодой человек.
Произошедшее, судя по всему, произвело на него глубокое впечатление. "Вот такая вот у нас
оппозиция, так она понимает свободу", – цитирует москвича ФАН.