Алексей Навальный резко высказался в адрес молодого мужчины, снявшего его на камеру смартфона, пишет РИА ФАН. Блогер заявил москвичу, что тот получит по голове за тупые вопросы, передает агентство.

Алексей Навальный резко высказался в адрес молодого мужчины, снявшего его на камеру смартфона, пишет . Блогер заявил москвичу, что тот "получит по голове" за "тупые вопросы", передает агентство.В отношении москвича, блогера АлексеяНавального в одном из столичных кафе, развернулась травля, пишет ФАН.Сообщается, что в адрес мужчины сыплются оскорбления с фейковых аккаунтов всоцсетях, поэтому он был вынужден заблокировать личные данные.Как отмечает ФАН, сложившаяся ситуация показаласьстранной. С его слов, он решил узнать, чем таким заняты "носителидемократии", что их нельзя снимать. Поэтому, отметил молодой человек, он периодически бывает у штаба Навального.По имеющимся данным, мужчина пришел в офисный центр, гдеработает блогер и спросил у Навального, какого его мнение о происходящих событиях. "А борецза свободу ответил мне, что, если я продолжу "задавать тупые вопросы"– получу по голове", – цитирует молодого москвича ФАН.В доказательство СМИ ссылаются на появившееся в Сети видео.Человек, очень похожий на Алексея Навального, действительно обращается ксобеседнику за кадром и говорит, что если тот будет задавать "тупыевопросы", то "получит по башке".Мужчина, отмечают журналисты, высмеял"оппозиционеров", которые готовы критиковать действующую власть, носебя при этом считают неприкосновенными, а критику в свой адрес не терпят.Сообщается, что об инциденте рассказал сам молодой человек.Произошедшее, судя по всему, произвело на него глубокое впечатление. "Вот такая вот у насоппозиция, так она понимает свободу", – цитирует москвича ФАН.