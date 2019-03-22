Президента Белоруссии Александра Лукашенко погнали в шею после очередного сомнительного заявления. Батька громогласно объявил, что Минск преодолел некое внешнее давление и добавил, что теперь белорусы могут расслабиться и жить спокойно. Слова президента довели людей до исступления.

Президента Белоруссии Александра Лукашенко погнали в шею после очередного сомнительного заявления. Батька громогласно объявил, что Минск преодолел некое "внешнее давление" и добавил, что теперь белорусы могут расслабиться и жить спокойно. Слова президента довели людей до исступления.По словам Лукашенко, Белоруссия выдержала все нападки итеперь готова оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Какие именно нападки иот кого Батька уточнять не стал. Но предположить не сложно, учитывая серьезнообострившиеся в последнее время отношения Москвы и Минска.Лукашенко призвал граждан республики к спокойной работе иобъявил об окончании времени "затягивания поясов". "Уженазатягивались, хватит. Не надо людей пугать", – сказал Батька.Пользователи Сети слова Лукашенко восприняли крайненегативно. Так, пользователь Twitter Константин Симонов предположил, что,говоря о "внешнем давлении", Батька имел в виду испортившиесяотношения с Кремлем."Сколько же можно, Александр Григорьевич, когда выугомонитесь?" – вопрошает комментатор. Он призвал уйти вотставку и не мешать россиянам и белорусам строить Союзное государство.В свою очередь, tema le напомнил о недавнем уходе теперь ужебывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Ждём того же отБатьки!" – написал пользователь.Отношения Москвы и Минска последнее время действительнодалеки от идеала. Лукашенко требует новых скидок на энергоносители, Кремль вответ призывает белорусское руководство к более активным шагам на путиинтеграции.Нервозность проявляется даже во время общения спрезидентом России Владимиром Путиным. Так, в декабре прошлого года на саммитеЕврАзЭс белорусский лидер позволил себе резкие высказывания в адрес главыроссийского государства. А в ходе недавних переговоров в Сочи наблюдателизаметили, что президенты неохотно общаются друг с другом.