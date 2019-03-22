Президента Белоруссии Александра Лукашенко погнали в шею после очередного сомнительного заявления. Батька громогласно объявил, что Минск преодолел некое внешнее давление и добавил, что теперь белорусы могут расслабиться и жить спокойно. Слова президента довели людей до исступления.
Президента Белоруссии Александра Лукашенко погнали в шею после очередного сомнительного заявления. Батька громогласно объявил, что Минск преодолел некое "внешнее давление" и добавил, что теперь белорусы могут расслабиться и жить спокойно. Слова президента довели людей до исступления.
По словам Лукашенко, Белоруссия выдержала все нападки и
теперь готова оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Какие именно нападки и
от кого Батька уточнять не стал. Но предположить не сложно, учитывая серьезно
обострившиеся в последнее время отношения Москвы и Минска.
Лукашенко призвал граждан республики к спокойной работе и
объявил об окончании времени "затягивания поясов". "Уже
назатягивались, хватит. Не надо людей пугать", – сказал Батька.
Пользователи Сети слова Лукашенко восприняли крайне
негативно. Так, пользователь Twitter Константин Симонов предположил, что,
говоря о "внешнем давлении", Батька имел в виду испортившиеся
отношения с Кремлем.
"Сколько же можно, Александр Григорьевич, когда вы
угомонитесь?" – вопрошает комментатор. Он призвал уйти в
отставку и не мешать россиянам и белорусам строить Союзное государство.
В свою очередь, tema le напомнил о недавнем уходе теперь уже
бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Ждём того же от
Батьки!" – написал пользователь.
Отношения Москвы и Минска последнее время действительно
далеки от идеала. Лукашенко требует новых скидок на энергоносители, Кремль в
ответ призывает белорусское руководство к более активным шагам на пути
интеграции.
Нервозность проявляется даже во время общения с
президентом России Владимиром Путиным. Так, в декабре прошлого года на саммите
ЕврАзЭс белорусский лидер позволил себе резкие высказывания в адрес главы
российского государства. А в ходе недавних переговоров в Сочи наблюдатели
заметили, что президенты неохотно общаются друг с другом.