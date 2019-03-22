В случае войны России и Украины Киев не будет иметь никаких шансов
на успех. С таким прогнозом выступил известный американский военный.
В случае войны России и Украины Киев не будет иметь никаких шансов
на успех. С таким прогнозом выступил известный американский военный.
Отставной военный, экс-представитель НАТО в России Гарри
Табах призвал украинский Генштаб готовиться к противостоянию, которое, по его
мнению, неизбежно. Он предположил, что Россия предпримет воздушную или морскую
атаку.
"Это будут сконцентрированные разные войска с разных сторон. Поэтому надо
отрабатывать план, как будет даваться отпор. Устоит ли Украина на сегодняшний
день, если будет массовая атака российских войск? Не думаю", – сказал Табах.
По его мнению, у Киева сейчас нет сил для ведения войны с Россией.
Неделю назад президент Украины анонсировал испытания
новейших ракет с увеличенным радиусом действия рядом с российской границей.
Испытывать оружие вояка Порошенко решил в Черниговской области.
До этого глава Незалежной уже пугал Россию, говоря о том,
что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, способное поражать цели
далеко в тылу врага. По официальным данным, таких ракет у Украины нет.
Также у нее нет и ядерного оружия. Но, если верить украинскому
журналисту Виктору Савинову, то Киев все-таки обзавелся атомной бомбой и это факт,
по мнению репортера, удерживает Россию от полномасштабного наступления.
Он утверждает, что об этом знают в России, и один из
ключевых вопросов наших военных – может ли Петр Порошенко применить в
какой-либо форме ядерное оружие в случае глобального конфликта. "Это один
из основных сдерживающих факторов, которые определяют ситуацию в Восточной
Европе", – сказал Савинов.
По договору, подписанному после распада СССР, все находящееся
на территории Украины, Белоруссии и Казахстана ядерное оружие было передано
России. Киев при этом официально отказался от статуса ядерной державы и подписал
Договор о нераспространении ядерного оружия.