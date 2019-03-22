В случае войны России и Украины Киев не будет иметь никаких шансов на успех. С таким прогнозом выступил известный американский военный.

В случае войны России и Украины Киев не будет иметь никаких шансовна успех. С таким прогнозом выступил известный американский военный.Отставной военный, экс-представитель НАТО в России ГарриТабах призвал украинский Генштаб готовиться к противостоянию, которое, по егомнению, неизбежно. Он предположил, что Россия предпримет воздушную или морскуюатаку."Это будут сконцентрированные разные войска с разных сторон. Поэтому надоотрабатывать план, как будет даваться отпор. Устоит ли Украина на сегодняшнийдень, если будет массовая атака российских войск? Не думаю", – сказал Табах.По его мнению, у Киева сейчас нет сил для ведения войны с Россией.Неделю назад президент Украины анонсировал испытанияновейших ракет с увеличенным радиусом действия рядом с российской границей.Испытывать оружие вояка Порошенко решил в Черниговской области.До этого глава Незалежной уже пугал Россию, говоря о том,что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, способное поражать целидалеко в тылу врага. По официальным данным, таких ракет у Украины нет.Также у нее нет и ядерного оружия. Но, если верить украинскомужурналисту Виктору Савинову, то Киев все-таки обзавелся атомной бомбой и это факт,по мнению репортера, удерживает Россию от полномасштабного наступления.Он утверждает, что об этом знают в России, и один изключевых вопросов наших военных – может ли Петр Порошенко применить вкакой-либо форме ядерное оружие в случае глобального конфликта. "Это одиниз основных сдерживающих факторов, которые определяют ситуацию в ВосточнойЕвропе", – сказал Савинов.По договору, подписанному после распада СССР, все находящеесяна территории Украины, Белоруссии и Казахстана ядерное оружие было переданоРоссии. Киев при этом официально отказался от статуса ядерной державы и подписалДоговор о нераспространении ядерного оружия.