Певица при жизни стремилась к красоте, украшала собой и мир вокруг. Она, безусловно, заслужила права быть похороненной достойно.

Певица при жизни стремилась к красоте, украшала собой и мир вокруг. Она, безусловно, заслужила права быть похороненной достойно.Хоронили Юлю в шикарном белоснежном гробу. В разных магазинах элитных погребальных товаров стоит такой от 40 до 59 тысяч. Элитная белая двухдверная домовина сделана из сосны, отделана внутри шелком и называется романтично "Вегас"."Это настоящий бриллиант в коллекции эксклюзивных гробов, сочетающий в себе изысканный дизайн и продуманную функциональность, – говорится в рекламе этого гроба. – Для данного саркофага его создатели выбрали классическое сочетание цветов – белый и бронза. Металлизированное напыление визуально выделяет резные элементы гроба с тематическими барельефами из Святого писания на тему Тайной вечери. Четырехгранная модель имеет двойную крышку, открывая новые возможности для прощания с усопшим. Дорогая обивка и цельнометаллические ручки саркофага дополняют его торжественный облик и облегчают ритуальный процесс".Как писали "Дни.Ру", место на престижном Троекуровском кладбище и траурный зал для прощания певице были выделены за счет правительства Москвы. О том, почему она этого достойна, стало известна из депутатского запроса Оксаны Пушкиной. "Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу, – говорится в ее обращении с просьбой не брать с убитой горем семьи покойной денег. – Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. всегда активно участвовала в мероприятиях, организованных правительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках".Похороны умершей в 38 лет певицы были очень драматичными и пронзительными. Ее гроб утопал в цветах, а на 12-летнюю дочь, родителей, бывшего мужа Евгения Алдонина и куму Ларису Долину было страшно смотреть....