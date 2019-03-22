21 марта на Троекуровском кладбище простились с певицей Юлией Началовой. Ей было всего 38 лет. Вскрытие установило истинную причину смерти артистки. Ее огласила на похоронах пресс-секретарь Началовой Анна Исаева.

21 марта на Троекуровском кладбище простились с певицей Юлией Началовой. Ей было всего 38 лет. Вскрытие установило истинную причину смерти артистки. Ее огласила на похоронах пресс-секретарь Началовой Анна Исаева.Исаева подчеркнула, что сейчас много спекуляций и неверной информации вокруг диагноза Юлии Началовой. Говорили даже о раке, подчеркнула PR-директор артистки. Официальная причина смерти Юлии Началовой, подтвержденная вскрытием, заражение крови — сепсис. При этом, отметила Анна Исаева, врачам удалось справиться с первой волной сепсиса. Но со второй волной совладать не получилось – 16 марта 2019 года у Юлии Началовой остановилось сердце.Прощание с певицей продолжалось в траурном зале Троекуровского кладбища 2,5 часа. Поклонники нескончаемым потоком несли певице цветы. Проститься с Началовой пришли те, кто ее хорошо знал: дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, продюсеры Бари Алибасов и Андрей Разин, актриса Анастасия Макеева, пародист Александр Песков, певицы Зара, Катя Лель и Анастасия Стоцкая, актеры Вячеслав Манучаров и Александр Михайлов, Филипп Киркоров, Денис Клявер, Влад Топалов и Глеб Матвейчук.Анна Исаева подчеркнула, что никто не ожидал, что случится такое горе. Никто не ожидал, что небольшая ранка на ноге может привести к такому трагическому результату. В больницу артистку доставили уже с высокой температурой и загноившейся раной, вокруг которой кожа стала быстро мертветь. Актрису ввели в состояние искусственной комы, но стали отказывать легкие и почки.Совсем недавно были поданы документы на присвоение звезде звания заслуженной артистки. Получит ли это звания Юлия Началова посмертно, говорить пока рано.У Юлии Началовой осталась дочь Вера. Она будет воспитываться в семье своего отца Евгения Алдонина.Восхождение Юлии Началовой началось с победы в конкурсе "Утренняя звезда". За свою творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и была телеведущей. Она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик".В разные годы Началова была ведущей телепрограммы "Субботний вечер" на телеканале "Россия", участвовала в шоу "Последний герой" (Первый канал), "Один в один" ("Россия") и других проектах. Воспитанник Юлии Началовой победил в народном сезоне конкурса "Один в один". К сожалению, эта новость стала известной практически одновременно с известием об уходе певицы.Могила Юлии Началовой находится недалеко от могил кинорежиссера Марлена Хуциева и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко.