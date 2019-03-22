Самыми популярными местами для съемок фильмов и сериалов в Москве за последний год стали парк Зарядье, ВДНХ, Парк Горького и станции метрополитена.

Помимо этого, у кинематографистов популярностью пользуются различные мосты и улицы столицы, Москва-Сити и территория рядом с Большим театром, рассказала ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко.Среди мостов самыми популярными стали Большой Москворецкий, Большой Устьинский и Новоарбатский. Для съемок часто используются Триумфальная и Театральная площади, проспект Академика Сахарова и Новый Арбат, передает РИА Новости.