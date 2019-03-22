Бывшего гражданского супруга певицы, хоккеиста
Александра Фролова просят не тревожить исками родственников артистки. Похороны
Началовой стали для них жутким ударом.
Бывшего гражданского супруга певицы, хоккеиста
Александра Фролова просят не тревожить исками родственников артистки. Похороны
Началовой стали для них жутким ударом.
С заявлением
не трогать семью умершей звезды выступила певица Дарья Ермолаева. В свою
очередь, юрист Юлии Началовой опасается, что после ее смерти Фролов "повесит"
огромный долг на ее несовершеннолетнюю дочь Веру.
Хоккеист подал в суд на
Началову из-за того, что якобы заплатил исполнительнице 20 миллионов рублей за
долю в четырехкомнатной квартире еще тогда, когда они встречались. Однако после
расставания артистка заявила, что не получала денег, передает
Отметим, прошлым летом певица
подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки по недвижимости недействительной.
По словам Началовой, расписку она дала Фролову "в невменяемом состоянии".
Александр Фролов и Юлия
Началова находились в гражданском браке пять лет, расставшись в 2016 году. 16
марта 38-летняя певица умерла от остановки сердца в больнице. прошли на Троекуровском кладбище столицы 21 марта.
Место для похорон певицы власти
Москвы выделили бесплатно. Сообщается, что заплатить за место на Троекуровском
кладбище семья Началовой самостоятельно была не в состоянии. На пришли родственники, представители российского
шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.