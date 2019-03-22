Бывшего гражданского супруга певицы, хоккеиста Александра Фролова просят не тревожить исками родственников артистки. Похороны Началовой стали для них жутким ударом.

Бывшего гражданского супруга певицы, хоккеистаАлександра Фролова просят не тревожить исками родственников артистки. ПохороныНачаловой стали для них жутким ударом.С заявлениемне трогать семью умершей звезды выступила певица Дарья Ермолаева. В своюочередь, юрист Юлии Началовой опасается, что после ее смерти Фролов "повесит"огромный долг на ее несовершеннолетнюю дочь Веру.Хоккеист подал в суд наНачалову из-за того, что якобы заплатил исполнительнице 20 миллионов рублей задолю в четырехкомнатной квартире еще тогда, когда они встречались. Однако послерасставания артистка заявила, что не получала денег, передаетОтметим, прошлым летом певицаподала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки по недвижимости недействительной.По словам Началовой, расписку она дала Фролову "в невменяемом состоянии".Александр Фролов и ЮлияНачалова находились в гражданском браке пять лет, расставшись в 2016 году. 16марта 38-летняя певица умерла от остановки сердца в больнице. прошли на Троекуровском кладбище столицы 21 марта.Место для похорон певицы властиМосквы выделили бесплатно. Сообщается, что заплатить за место на Троекуровскомкладбище семья Началовой самостоятельно была не в состоянии. На пришли родственники, представители российскогошоу-бизнеса и поклонники ее таланта.