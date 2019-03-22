Бывшего гражданского мужа певицы, хоккеиста Александра Фролова просят не тревожить исками ее родственников. Смерть Юлии Началовой стала для них ужасным потрясением.

Бывшего гражданского мужа певицы, хоккеистаАлександра Фролова просят не тревожить исками ее родственников. Смерть Юлии Началовой стала для них ужасным потрясением.С просьбой не трогать семью звезды выступила певица Дарья Ермолаева. Между тем юрист Юлии Началовой опасается, что после смерти артистки Александр Фролов повесит огромный долг на ее несовершеннолетнюю дочь Веру.Фролов стал судиться с Началовой из-за 20 миллионов рублей, якобы выплаченных задолю в четырехкомнатной квартире, когда они встречались. Послерасставания артистка заявила, что не получала денег, сообщаетПрошлым летом певица подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки недействительной.По словам звезды, расписку хоккеисту она дала в невменяемом состоянии. Напомним, что Александр Фролов и Юлия Началова находились в гражданском браке пять лет и разошлись в 2016 году.16марта 2019-го 38-летняя исполнительница умерла в больнице от остановки сердца. прошли 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.Место для погребения певицы властиМосквы выделили бесплатно. Оплатить место на Троекуровскомкладбище семья звезды была не в состоянии. На пришли многие представители российскогошоу-бизнеса и поклонники ее таланта.