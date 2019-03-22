После смерти певицы стали вскрываться прежде неизвестные детали ее жизни. Оказалось, например, что по документам у нее двойная фамилия, да и церковное имя другое.

После смерти певицы стали вскрываться прежде неизвестные детали ее жизни. Оказалось, например, что по документам у нее двойная фамилия, да и церковное имя другое."16 марта 2019 года скончалась широко известная и популярная певица и актриса Началова-Алдонина Юлия Викторовна", – написала в депутатском запросе с просьбой о предоставлении бесплатного места на кладбище Оксана Пушкина. Так выяснилась настоящая фамилия звезды.Юлия Началова и футболист Евгений Алдонин познакомилась в 2005 году, а в декабре 2011-го объявили об официальном разводе. После расставания они сохранили очень уважительные отношения, а Юлия оставила фамилию Алдонина. Позже она призналась, что не хотела менять документы и тратить время на бюрократическую волокиту.Кстати, Алла Пугачева, которая очень эмоционально отреагировала на смерть Началовой, после свадьбы в 1969 году поменяла паспорт и стала Аллой Орбакене. Под фамилией первого мужа Миколаса Орбакаса она прожила четыре года. После развода Примадонна сразу вернула прежнюю звучную фамилию Пугачева.Крещена же под церковным именем Иулия – в честь святой Иулии Коринфской, жившей в третьем веке до нашей эры, в пору правления Диоклетиана, и считавшейся одной из семи праведниц, отказавшихся отречься от христианства и также принявших мученическую смерть. Она почитается как православной, так и католической церковью. Само имя "Иулия" в дословном переводе с латыни означает "июльская". В греческом же языке это имя означает "пушистая". Вот и в документе, свидетельствующем о крещении Юлии Началовой, стоит ее настоящее церковное имя – "Иулия".Все эти обстоятельства и документы удивили народ. Удивили так же сильно, как и внезапная смерть цветущей, молодой, красивой певицы. От шока страна не может оправиться до сих пор.Напомним, умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище.