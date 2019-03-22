Страшная авария, произошедшая в Челябинской области утром в пятницу, попала на видео. Водитель фургона попытался совершить обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто. В результате ДТП пострадали шесть человек, один из них позже скончался в больнице.

В объектив регистратора очевидца, оказавшегося утром в пятницу, 22 марта, на трассе М-5 неподалеку от города Снежинска в Челябинской области, попал момент аварии с летальным исходом.Водитель автомобиля "Газель", предположительно, решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где на полном ходу практически лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2114.В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Как сообщалось ранее, один из них скончался в больнице через некоторое время после инцидента.Состояние еще одного пострадавшего, вызвавшее опасения у врачей, удалось стабилизировать, в настоящее время оно оценивается как тяжелое.