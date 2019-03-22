В гостях у известной телеведущей Леры Кудрявцевой побывала актриса Мария Кожевникова. Белокурая звезда сериала Универ появилась на съемках юбилейного выпуска ток-шоу Секрет на миллион.

В гостях у известной телеведущей Леры Кудрявцевой побывала актрисаМария Кожевникова. Белокурая звезда сериала "Универ" появилась на съемках юбилейноговыпуска ток-шоу "Секрет на миллион".Мария рассказала Лере как ее встретили новые коллеги из Госдумы,также она призналась, что с некоторых пор не здоровается со светской львицейКсенией Собчак. Также не ладятся у звезды ситкома отношения с ведущей "Дома-2"и певицей Ольгой Бузовой.Поговорили девушки и о личной жизни Кожевниковой. Марияредко говорит о муже, но в этот раз разоткровенничалась. К слову, с отцом своихтроих детей артистка официально отношения так и не оформила. В студии программы многодетной звезде пришлось объяснять, почему в ее паспорте все еще нет штампао браке.Также в 100 выпуске ток-шоу Леры Кудрявцевой, которое выйдетв эфир завтра, 23 марта, в 17:00 на телеканале НТВ, Мария расскажет, как тяжелопереживала развод родителей. Уход папы – знаменитого хоккеиста АлександраКожевникова – стал для нее серьезным испытанием.По словам артистки, отец вообще не участвовал в еевоспитании. Он не навещал ее, не помогал деньгами. Уже будучи взрослой, онаузнала, что у нее есть родная сестра. В студии ток-шоуКожевникова встретилась с ней.