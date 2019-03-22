В гостях у известной телеведущей Леры Кудрявцевой побывала актриса
Мария Кожевникова. Белокурая звезда сериала Универ появилась на съемках юбилейного
выпуска ток-шоу Секрет на миллион.
В гостях у известной телеведущей Леры Кудрявцевой побывала актриса
Мария Кожевникова. Белокурая звезда сериала "Универ" появилась на съемках юбилейного
выпуска ток-шоу "Секрет на миллион".
Мария рассказала Лере как ее встретили новые коллеги из Госдумы,
также она призналась, что с некоторых пор не здоровается со светской львицей
Ксенией Собчак. Также не ладятся у звезды ситкома отношения с ведущей "Дома-2"
и певицей Ольгой Бузовой.
Поговорили девушки и о личной жизни Кожевниковой. Мария
редко говорит о муже, но в этот раз разоткровенничалась. К слову, с отцом своих
троих детей артистка официально отношения так и не оформила. В студии программы многодетной звезде пришлось объяснять, почему в ее паспорте все еще нет штампа
о браке.
Также в 100 выпуске ток-шоу Леры Кудрявцевой, которое выйдет
в эфир завтра, 23 марта, в 17:00 на телеканале НТВ, Мария расскажет, как тяжело
переживала развод родителей. Уход папы – знаменитого хоккеиста Александра
Кожевникова – стал для нее серьезным испытанием.
По словам артистки, отец вообще не участвовал в ее
воспитании. Он не навещал ее, не помогал деньгами. Уже будучи взрослой, она
узнала, что у нее есть родная сестра. В студии ток-шоу
Кожевникова встретилась с ней.