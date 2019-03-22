Николай Носков впервые появился на публике после перенесенного инсульта. Друзья и близкие обещают, что известный певец скоро вернется к творчеству.

Николай Носков впервые появился на публике послеперенесенного инсульта. Друзья и близкие обещают, что известный певец скоровернется к творчеству.пришел на презентацию нового синглаподопечного своего друга, продюсера Виктора Дробыша . Молодой Александр Ивановвыступает под псевдонимом IVAN. Фотографии с мероприятия появились в Instagram ИосифаПригожина.Это первое за долгое время появление артиста на публике. НиколайНосков весной 2017 года был госпитализирован в одну из столичных клиник, врачидиагностировали ишемический спинальный инсульт. Спустя сутки состояние певцаухудшилось. Больше недели Носков провел в реанимации, где был подключен каппарату жизнеобеспечения. К счастью, кризис вскоре миновал и певца выписали.Уже полтора года проходит реабилитацию под присмотромсупруги Марины. За это время он ни разу не выходил в свет – ведь артиступришлось фактически заново учиться жить. Лишь однажды певец появился на телевидении – вместес женой Мариной он снялся для программы "Идеальный ремонт", напоминает "Экспресс-газета".Триумфальное возвращение на сцену анонсировалв конце прошлого года Виктор Дробыш. Он сообщил, что Носков записывает альбом,который станет его первой пластинкой за последние семь лет. Теперь же и ИосифПригожин выразил уверенность в том, что Николай Носков в скором временивернется к творчеству. "От себя хочу сказать огромное спасибо ВикторуДробышу, который помогает сейчас Николаю Носкову вернуться в творческий строй",– подписал свой пост продюсер и супруг певицы Валерии.