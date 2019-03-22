Николай Носков впервые появился на публике после
перенесенного инсульта. Друзья и близкие обещают, что известный певец скоро
вернется к творчеству.
Николай Носков впервые появился на публике после
перенесенного инсульта. Друзья и близкие обещают, что известный певец скоро
вернется к творчеству.
пришел на презентацию нового сингла
подопечного своего друга, продюсера Виктора Дробыша . Молодой Александр Иванов
выступает под псевдонимом IVAN. Фотографии с мероприятия появились в Instagram Иосифа
Пригожина.
Это первое за долгое время появление артиста на публике. Николай
Носков весной 2017 года был госпитализирован в одну из столичных клиник, врачи
диагностировали ишемический спинальный инсульт. Спустя сутки состояние певца
ухудшилось. Больше недели Носков провел в реанимации, где был подключен к
аппарату жизнеобеспечения. К счастью, кризис вскоре миновал и певца выписали.
Уже полтора года проходит реабилитацию под присмотром
супруги Марины. За это время он ни разу не выходил в свет – ведь артисту
пришлось фактически заново учиться жить. Лишь однажды певец появился на телевидении – вместе
с женой Мариной он снялся для программы "Идеальный ремонт", напоминает "Экспресс-газета".
Триумфальное возвращение на сцену анонсировал
в конце прошлого года Виктор Дробыш. Он сообщил, что Носков записывает альбом,
который станет его первой пластинкой за последние семь лет. Теперь же и Иосиф
Пригожин выразил уверенность в том, что Николай Носков в скором времени
вернется к творчеству. "От себя хочу сказать огромное спасибо Виктору
Дробышу, который помогает сейчас Николаю Носкову вернуться в творческий строй",
– подписал свой пост продюсер и супруг певицы Валерии.