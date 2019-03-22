Сегодня мы рассказываем о двухлетней Поле Распоповой из Воронежа. Девочка родилась со множественными аномалиями развития сердца, печени, почек, мочевого пузыря. В прошлом году Поля перенесла две тяжелые операции. Но самое серьезное испытание у нее впереди – это трансплантация почки.

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