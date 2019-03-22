На столицу 22 марта обрушилось ненастье.
Погода в Москве будто сошла с ума: дождь со снегом сменяется порывистым ветром.
На столицу 22 марта обрушилось ненастье.
Погода в Москве будто сошла с ума: дождь со снегом сменяется порывистым ветром.
За окном
конец марта, но впечатление такое, будто речь идет о конце ноября – начале
декабря. По прогнозу центра погоды "Фобос", пик ненастья в Москве и
области придется на середину дня.
Столичный регион
атаковал ныряющий североатлантический циклон. Он пришел из Скандинавии. Именно
из-за него солнечная погода в Москве сменилась обильными осадками и гололедом.
Непогода будет продвигаться вглубь Русской равнины. "Ближе
к вечеру похолодает. К часу пик ударят заморозки, что грозит образованием
гололедицы", – цитирует комментарий синоптиков о погоде в Москве сетевое
издание
Максимальная температура в
столице будет около +3. Также метеорологи сообщили, что ожидаются сильный ветер
и мокрый снег, что только прибавит страданий москвичам, которые будут вынуждены
оказаться в это время на улице. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.
Выпадет четверть месячной нормы осадков.
Сказалась ужасная и на транспортном сообщении. По состоянию на 10:15 по мск в аэропорте
Внуково задержан один рейс, в Домодедово – один задержан и два отменены, в
Шереметьево – задержано 18 рейсов, сообщает Россияне делятся
фотографиями и видео о в соцсетях.