На столицу 22 марта обрушилось ненастье. Погода в Москве будто сошла с ума: дождь со снегом сменяется порывистым ветром.

На столицу 22 марта обрушилось ненастье.Погода в Москве будто сошла с ума: дождь со снегом сменяется порывистым ветром.За окномконец марта, но впечатление такое, будто речь идет о конце ноября – началедекабря. По прогнозу центра погоды "Фобос", пик ненастья в Москве иобласти придется на середину дня.Столичный регионатаковал ныряющий североатлантический циклон. Он пришел из Скандинавии. Именноиз-за него солнечная погода в Москве сменилась обильными осадками и гололедом.Непогода будет продвигаться вглубь Русской равнины. "Ближек вечеру похолодает. К часу пик ударят заморозки, что грозит образованиемгололедицы", – цитирует комментарий синоптиков о погоде в Москве сетевоеизданиеМаксимальная температура встолице будет около +3. Также метеорологи сообщили, что ожидаются сильный ветери мокрый снег, что только прибавит страданий москвичам, которые будут вынужденыоказаться в это время на улице. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.Выпадет четверть месячной нормы осадков.Сказалась ужасная и на транспортном сообщении. По состоянию на 10:15 по мск в аэропортеВнуково задержан один рейс, в Домодедово – один задержан и два отменены, вШереметьево – задержано 18 рейсов, сообщает Россияне делятсяфотографиями и видео о в соцсетях.