Украинские пенсионеры стонут от жадности Петра Порошенко, который переплюнул даже самого Игоря Коломойского. В национализированном ПриватБанке, который раньше принадлежал сбежавшему в Израиль олигарху, ввели платные операции для пенсионеров.

Украинские пенсионеры стонут от жадности Петра Порошенко,который переплюнул даже самого Игоря Коломойского. В национализированном"ПриватБанке", который раньше принадлежал сбежавшему в Израиль олигарху, ввелиплатные операции для пенсионеров.До этого не смог додуматься прежний владелец банка – олигархИгорь Коломойский, сетуют пенсионеры. В эфир одного из телеканалов дозвониласьпожилая женщина из Краматорска. "Мы раньше на почте получали пенсию, атеперь нам говорят – берите в "ПриватБанке", будут квитанции платежные. С 1марта каждая квитанция стоит три гривны. Как это так?", – возмущалась пенсионерка.Ничего удивительного в этом нет: Порошенко и его команда довелиукраинцев до нищеты. И даже незначительное повышение пенсий, о которомпрезидент бодрым голосом объявил в начале марта, решили компенсировать платой за получениеэтих самых пенсий.За время правления Петра Порошенко Украина поднялась напервое место по уровню нищеты в Европе, обогнав в этом печальном рейтингеМолдавию. Если сравнивать с мировыми показателями, то хуже Украины только Конгои Эфиопия.Каким "профессионализмом" надо обладать, чтобы запять лет сделать из более-менее успешной страны на постсоветском пространстве государство,в котором людям нечем платить за газ и другие коммунальные услуги, а пенсионерамприходится выживать на две тысячи гривен в месяц (примерно 4670 рублей).Если в этот позорный список "достижений"и его команды включить еще развал промышленности, спад рождаемости, отток населенияиз страны, то создается впечатление, что на Украине работаетвысокопрофессиональная похоронная команда. Не исключено, что с помощью административногоресурса, подтасовок и махинаций на предстоящих выборах, она останется еще наодин срок.Между тем до голосования осталось девять дней, многиеграждане Украины, наверняка, определились с выбором, изучив биографии всех 39 кандидатов. Эксперты рекомендуют неверить данным социологических опросов: наверняка, 31 марта реальные избирателипокажут совсем другие цифры.Пока же первая тройка выглядит так: лидирует актер ВладимирЗеленский (32-34%), на втором месте – действующий президент Петр(14-16%), замыкает тройку лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12-14%).Политологи уверены, что одним туром выборы не ограничатся.