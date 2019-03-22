Украинские пенсионеры стонут от жадности Петра Порошенко,
который переплюнул даже самого Игоря Коломойского. В национализированном
ПриватБанке, который раньше принадлежал сбежавшему в Израиль олигарху, ввели
платные операции для пенсионеров.
Украинские пенсионеры стонут от жадности Петра Порошенко,
который переплюнул даже самого Игоря Коломойского. В национализированном
"ПриватБанке", который раньше принадлежал сбежавшему в Израиль олигарху, ввели
платные операции для пенсионеров.
До этого не смог додуматься прежний владелец банка – олигарх
Игорь Коломойский, сетуют пенсионеры. В эфир одного из телеканалов дозвонилась
пожилая женщина из Краматорска. "Мы раньше на почте получали пенсию, а
теперь нам говорят – берите в "ПриватБанке", будут квитанции платежные. С 1
марта каждая квитанция стоит три гривны. Как это так?", – возмущалась пенсионерка.
Ничего удивительного в этом нет: Порошенко и его команда довели
украинцев до нищеты. И даже незначительное повышение пенсий, о котором
президент бодрым голосом объявил в начале марта, решили компенсировать платой за получение
этих самых пенсий.
За время правления Петра Порошенко Украина поднялась на
первое место по уровню нищеты в Европе, обогнав в этом печальном рейтинге
Молдавию. Если сравнивать с мировыми показателями, то хуже Украины только Конго
и Эфиопия.
Каким "профессионализмом" надо обладать, чтобы за
пять лет сделать из более-менее успешной страны на постсоветском пространстве государство,
в котором людям нечем платить за газ и другие коммунальные услуги, а пенсионерам
приходится выживать на две тысячи гривен в месяц (примерно 4670 рублей).
Если в этот позорный список "достижений"
и его команды включить еще развал промышленности, спад рождаемости, отток населения
из страны, то создается впечатление, что на Украине работает
высокопрофессиональная похоронная команда. Не исключено, что с помощью административного
ресурса, подтасовок и махинаций на предстоящих выборах, она останется еще на
один срок.
Между тем до голосования осталось девять дней, многие
граждане Украины, наверняка, определились с выбором, изучив биографии всех 39 кандидатов. Эксперты рекомендуют не
верить данным социологических опросов: наверняка, 31 марта реальные избиратели
покажут совсем другие цифры.
Пока же первая тройка выглядит так: лидирует актер Владимир
Зеленский (32-34%), на втором месте – действующий президент Петр
(14-16%), замыкает тройку лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12-14%).
Политологи уверены, что одним туром выборы не ограничатся.