Кандидат в президенты Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко рассказала о своем бегстве с Украины. Оранжевая принцесса высказалась предельно откровенно.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала о своем бегстве с Украины. "Оранжевая принцесса" высказалась предельно откровенно.Положение Тимошенко стремительно ухудшается, она теряетподдержку украинцев. Но даже если бывший премьер-министр проиграет на выборах,она не намерена покидать страну."Я никогда не бежала из собственной страны и никогда бежатьне буду" – с таким откровенным заявлением Тимошенко выступила в эфире программы"Право на власть". Бывший премьер, как известно, человек не изробкого десятка, поэтому не исключено, что "оранжевая принцесса"действительно готова остаться в Незалежной в случае провала на выборах.Тимошенко также напомнила, что в годы президентства ВиктораЯнуковича ее заранее предупреждали о готовящемся аресте и давали возможностьвыехать из страны. Однако бывший премьер отказалась бежать и вскоре былаосуждена на реальный срок.Нынешние выборы президента Украины – уже третьи для. Бывший премьер не оставляет надежды занять кресло главы государства,однако последнее время ее рейтинг стремительно падает. Она переместилась совторого на третье место, уступив Петру Порошенко.Главу государства Тимошенко подозревает в масштабныхфальсификациях. Бывший премьер встретилась с представителем ЕС в НезалежнойХьюгом Мингарелли. "Сообщила послу о ходе президентской кампании, в первуюочередь о масштабных фальсификациях, которые организует и осуществляет командадействующего президента Петра Порошенко", – написала она на своихстраницах в соцсетях.Тем не менее, пока жалобы европейцам не помогают.За 10 дней до президентских выборов на Украине – 2019 рейтинг опустился до уровня 14-15%. За Петра Порошенко готовы голосовать 19% украинцев.Лидером гонки по-прежнему остается комик Владимир Зеленский: актер заручилсяподдержкой 28% избирателей.