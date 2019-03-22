Кандидат в президенты Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко рассказала о своем бегстве с Украины. Оранжевая принцесса высказалась предельно откровенно.
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала о своем бегстве с Украины. "Оранжевая принцесса" высказалась предельно откровенно.
Положение Тимошенко стремительно ухудшается, она теряет
поддержку украинцев. Но даже если бывший премьер-министр проиграет на выборах,
она не намерена покидать страну.
"Я никогда не бежала из собственной страны и никогда бежать
не буду" – с таким откровенным заявлением Тимошенко выступила в эфире программы
"Право на власть". Бывший премьер, как известно, человек не из
робкого десятка, поэтому не исключено, что "оранжевая принцесса"
действительно готова остаться в Незалежной в случае провала на выборах.
Тимошенко также напомнила, что в годы президентства Виктора
Януковича ее заранее предупреждали о готовящемся аресте и давали возможность
выехать из страны. Однако бывший премьер отказалась бежать и вскоре была
осуждена на реальный срок.
Нынешние выборы президента Украины – уже третьи для
. Бывший премьер не оставляет надежды занять кресло главы государства,
однако последнее время ее рейтинг стремительно падает. Она переместилась со
второго на третье место, уступив Петру Порошенко.
Главу государства Тимошенко подозревает в масштабных
фальсификациях. Бывший премьер встретилась с представителем ЕС в Незалежной
Хьюгом Мингарелли. "Сообщила послу о ходе президентской кампании, в первую
очередь о масштабных фальсификациях, которые организует и осуществляет команда
действующего президента Петра Порошенко", – написала она на своих
страницах в соцсетях.
Тем не менее, пока жалобы европейцам не помогают.
За 10 дней до президентских выборов на Украине – 2019 рейтинг опустился до уровня 14-15%. За Петра Порошенко готовы голосовать 19% украинцев.
Лидером гонки по-прежнему остается комик Владимир Зеленский: актер заручился
поддержкой 28% избирателей.