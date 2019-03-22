Новый президент Украины тайно подпишет договор с США о размещении баллистических ракет. Время подлета до России у них будет менее десяти минут.

Новый президент Украины тайно подпишет договор с США оразмещении баллистических ракет. Время подлета до России у них будет менеедесяти минут.На Украине в любой момент могут появиться американскиебаллистические ракеты, направленные на Россию, предположил украинский политологВиктор Небоженко. Он увидел связь между выходом США из Договора о ликвидацииракет средней и малой дальности и размещением вооружений в Незалежной."Казалось бы, какая связь? Но на Западе кто-то еенашел, и теперь Кремль в очень плохом положении, поскольку там осознали, чтополучили под боком, на расстоянии тысячи километров страну, которая ихненавидит, и у которой в любой момент могут появится баллистические ракеты",– приводит слова эксперта издание "ПолитНавигатор".По его мнению, новый президент Украины тайно подпишетдоговор с США о размещении баллистических ракет. Политик сразу же станет самымстрашным врагом Кремля.Украина уже давно клянчит летальное оружие у своих покровителей.Прошлой осенью США подарили Незалежной два списанных катера, но они оказалисьне на ходу. Теперь Киев ищет средства для того, чтобы оплатить транспортировкуржавых кораблей к своим берегам.До этого Вашингтон поставил на Украину около трех тысяч единицстрелкового оружия, мины, патроны и детонаторы. Все эти вооружения используются,в том числе, и на линии разграничения на юго-востоке страны.Также западные страны периодически отправляют на Украинусвоих военных инструкторов, которые проводят занятия в войсках. В Незалежнойуже работали специалисты из Канады, Великобритании, США, Польши и даже Грузии.По неофициальным данным, только Вашингтон инвестировал в военную помощь Украинеболее 600 миллионов долларов.