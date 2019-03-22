Новый президент Украины тайно подпишет договор с США о
размещении баллистических ракет. Время подлета до России у них будет менее
десяти минут.
Новый президент Украины тайно подпишет договор с США о
размещении баллистических ракет. Время подлета до России у них будет менее
десяти минут.
На Украине в любой момент могут появиться американские
баллистические ракеты, направленные на Россию, предположил украинский политолог
Виктор Небоженко. Он увидел связь между выходом США из Договора о ликвидации
ракет средней и малой дальности и размещением вооружений в Незалежной.
"Казалось бы, какая связь? Но на Западе кто-то ее
нашел, и теперь Кремль в очень плохом положении, поскольку там осознали, что
получили под боком, на расстоянии тысячи километров страну, которая их
ненавидит, и у которой в любой момент могут появится баллистические ракеты",
– приводит слова эксперта издание "ПолитНавигатор".
По его мнению, новый президент Украины тайно подпишет
договор с США о размещении баллистических ракет. Политик сразу же станет самым
страшным врагом Кремля.
Украина уже давно клянчит летальное оружие у своих покровителей.
Прошлой осенью США подарили Незалежной два списанных катера, но они оказались
не на ходу. Теперь Киев ищет средства для того, чтобы оплатить транспортировку
ржавых кораблей к своим берегам.
До этого Вашингтон поставил на Украину около трех тысяч единиц
стрелкового оружия, мины, патроны и детонаторы. Все эти вооружения используются,
в том числе, и на линии разграничения на юго-востоке страны.
Также западные страны периодически отправляют на Украину
своих военных инструкторов, которые проводят занятия в войсках. В Незалежной
уже работали специалисты из Канады, Великобритании, США, Польши и даже Грузии.
По неофициальным данным, только Вашингтон инвестировал в военную помощь Украине
более 600 миллионов долларов.