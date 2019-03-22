Статус Голанских высот остается неизменным, заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак. Дональд Трамп намерен подписать документ о признании израильского суверенитета над Голанами на следующей неделе.

Статус Голанских высот остается неизменным. Об этом заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак."Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился", — сказал Хак.Ранее представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что Европа не считает Голанские высоты частью Израиля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.Между тем президент США Дональд Трамп может подписать документ о признании израильского суверенитета над Голанами на следующей неделе, когда в Вашингтон приедет с визитом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как сообщает ТАСС, в настоящее время администрация президента готовит этот документ.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Голанские высоты не должны находиться под контролем Сирии или Ирана. По его мнению, это означало бы "закрыть глаза на жестокости Башара Асада и на дестабилизирующее присутствие Ирана в регионе", передает "Интерфакс"."Укрепление безопасности Израиля усилит наши возможности вместе бороться против общих угроз", — добавил он.До 1967 года Голанские высоты принадлежали Сирии. После Шестидневной войны две трети этой территории были заняты Израилем. В 1981 году Кнессет распространил израильскую юрисдикцию на все Голаны. Однако Совбез ООН не признал этого решения.