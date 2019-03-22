Как минимум один человек погиб в результате страшной аварии в Ясеневе, где самосвал после ДТП опрокинулся на бок и раздавил автомобиль такси. Извлекать легковушку пришлось при помощи специальной техники.

В пятницу, 22 марта, на пересечении Литовского бульвара и Ясногорской улицы в районе Ясенево на юго-западе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ИNNA (@inna_baulina) 22 Мар 2019 в 2:48 PDTПосле столкновения груженый самосвал опрокинулся на бок и подмял легковой автомобиль такси.По предварительной информации, озвученной СМИ, в результате инцидента фатальные травмы получил один человек, однако очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии, свидетельствующие о наличии двух погибших.