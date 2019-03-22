Верховный суд вернул охранный статус старинному усадебному парку Опалиха-Алексеевское, который оказался под угрозой уничтожения. Великолепный образец садового искусства XVIII столетия вычеркнули из списка объектов культурного наследия, землю продали застройщику, а вместо вековых липовых аллей должны были появиться жилые высотки.

Верховный суд вернул охранный статус старинному усадебному парку Опалиха-Алексеевское, который оказался под угрозой уничтожения. Великолепный образец садового искусства XVIII столетия вычеркнули из списка объектов культурного наследия, землю продали застройщику, а вместо вековых липовых аллей должны были появиться жилые высотки. Но теперь решение об исключении парка из реестра памятников признано незаконным.Зал заседания едва вмещает всех желающих. Большинство пришедших жители Красногорска, которые против строительства в парке Опалиха-Алексеевское жилых многоэтажек. Но и у другой стороны группа поддержки не маленькая: областное управление культурного наследия и владеющую землей компанию представляют сразу четыре адвоката.Нежелание общаться с журналистами оказалось настолько велико, что на процессе адвокатов, по их же просьбе, даже запретили снимать. Запреты у застройщика, кажется, излюбленная мера. В парк они давно никого не впускают.Предмет спора — статус территории. Усадебный парк XVIII века создали по воле князя Юсупова. Каскад прудов (они до сих пор существуют), липовые аллеи тоже сохранились, но заметно поредели. Больше половины деревьев вырубил застройщик."Вот эта пустота — это все был лес. Сейчас видны самые дальние коттеджи, которые мы вообще никогда не видели, здесь все вырублено", — жалуется Елена Постовит, координатор инициативной группы "Спасем Опалиху".Владельцем участка компания "Сити 21 век" стала в 2014 году. А в 2017 году Опалиху- Алексеевское признали выявленным объектом садово-паркового искусства. Но не успели историки обрадоваться, как областное управления культурного наследия исключило его из реестра на основании экспертизы с выводами, что парка здесь, оказывается, никогда не было."Эта экспертиза содержит многочисленные недостоверные сведения, она ссылается на архивные источники, которых не существует, а эксперты используют практически прямые фальсификации, заменяя в архивных источниках одни слова на другие", — объясняет Евгений Соседов, председатель совета Московского областного совета отделения ВООПИК.Компания успела выкопать исторический фундамент. Пруды по первоначальному проекту тоже хотели засыпать, теперь это сделать не получится. После двух лет тяжб парк вернул себе охранный статус в Верховном суде. А это значит, что вся деятельность, развернутая на территории парка Опалиха-Алексеевское теперь может трактоваться как прямое нарушение закона.