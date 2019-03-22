Молодой человек скончался на месте дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области. Еще трем участникам аварии, в том числе – предполагаемому виновнику произошедшего, потребовалась медицинская помощь.

Утром в пятницу, 22 марта, на трассе Петродворец – Кейкино произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.Как сообщают СМИ, 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу, где протаранил "Волгу".От полученных травм на месте аварии скончался 21-летний молодой человек, находившийся в салоне Mercedes, сам предполагаемый виновник ДТП госпитализирован в тяжелом состоянии.Кроме того, медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру "Волги".