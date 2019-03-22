В Кремле состоялось вручение второй Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Как и год назад, здесь собрались все самые значимые музыканты России и мира. Корреспондент Дни.Ру побывал на церемонии.

В Кремле состоялось вручение второй Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Как и год назад, здесь собрались все самые значимые музыканты России и мира. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на церемонии.Крис де Бург, Тимбалэнд, Майкл Болтон, Марио Бионди, Лобода и другие знаменитости мирового уровня в этот вечер появились на главной сцене страны. Вели торжественную церемонию музыканты Филипп Киркоров и Елена Север, которые стали драгоценной оправой блиставшим в Кремле бриллиантам.Но особое внимание публики было приковано к Диме Билану, концерты которого сейчас почти сплошь отменены и перенесены. На церемонии он появился на сцене с песней "Молния". Певца вынесли под руки танцоры, усадили на стул, и работал он весь номер сидя. А потом так же под руки певца унесли и за кулисы – самостоятельно передвигаться он пока не может.Дело в том, что несколько недель назад Билан неудачно поскользнулся на льду около дома и получил сложный двойной перелом ноги. Несмотря на серьезную травму и советы врачей, артист принял решение отсрочить операцию и выступить в Питере. И лишь после этого он оказался в руках хирургов, которые собрали ногу Димы, использую шурупы и пластину.Сейчас артист передвигается в основном на инвалидном кресле. Он прервал гастрольный тур, объяснив, что "это долгие переезды, отсутствие под рукой лечащего врача ну и программа более 2-х часов, а реабилитация должна быть максимально серьезной и качественной!"Пока же не может наступать на травмированную ногу. Но от выходов на сцену с небольшими номерами решил целиком не отказываться. Неделю назад, например, открывал новый большой спортивный комплекс в Ташкенте. Теперь – появление на сборном концерте в Москве.