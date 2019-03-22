Призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты за Израилем может существенно дестабилизировать и так напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что призывом это и останется.

Призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты за Израилем может существенно дестабилизировать и так напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что "призывом это и останется", передает "Интерфакс".О том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, Трамп заявил 21 марта. Он отметил, что территория важна для безопасности Израиля и региональной стабильности.До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии. Две трети высот Израиль занял в июне 1967-го в ходе Шестидневной войны. В конце 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты, но ООН не признала это решение и неоднократно призывала Израиль вернуть Голанские высоты Сирии.