Депутаты Госдумы выступили с предложением включить в перечень тех, кто имеет право на двойную пенсию, нетрудоспособных членов семей ликвидаторов аварии на производственном объединении Маяк в 1957 году.

Депутаты Госдумы выступили с предложением включить в перечень тех, кто имеет право на двойную пенсию, нетрудоспособных членов семей ликвидаторов аварии на производственном объединении "Маяк" в 1957 году.При этом в Пенсионном фонде России пояснили, что сейчас право на получение двух пенсий имеют ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и те, кто стал инвалидом после военной травмы — им выплачивается пенсия по инвалидности и по старости. Госслужащие, космонавты и летчики-испытатели получают страховую пенсию и государственную пенсию за выслугу лет. Также две пенсии получают члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от радиации, а также родители и вдовы погибших военнослужащих, сообщает "Российская газета".