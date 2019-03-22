Клиника Медильер предоставляет услуги специалистов сразу в нескольких областях косметологии, пластической хирургии, стоматологии и т. д.

Пластическая хирургия постепенно переквалифицировалась из области необходимого лечения и устранения деформаций и дефектов человеческого тела в сферу предоставления красоты и продолжительной молодости для пациентов. Именно со вторым понятием чаще всего ассоциируются у современных людей услуги пластических хирургов и их коллег в схожих областях медицины.

Рост профессионализма хирургов, наращивание опыта в данной сфере, ее быстрое развитие позволили сегодня открыться многим центрам, которые предоставляют услуги в сфере красоты и хирургической помощи желающим устранить любые дефекты во внешности. Например, клиника Медильер (Санкт-Петербург) предоставляет услуги специалистов сразу в нескольких областях косметологии, пластической хирургии, стоматологии и т. д.

Виды и необходимость хирургического вмешательства

Специалисты отмечают, что, несмотря на рост числа пациентов, которые хотят изменить что-то в себе при помощи пластики ради привлекательного внешнего вида, больше половины пластических операций все же носят медицинский характер.

Основными показаниями к проведению пластической хирургии являются врожденные аномалии тела, приобретенные из-за травм деформации, повреждения кожи под воздействием негативных факторов: огня, мороза и т. д.

Среди врожденных аномалий пациенты чаще всего исправляют строение носа. Одним категорически не нравится его размер или форма, концентрирующая на себе внимание окружающих, у других просто нет выбора: неправильное строение органа мешает им полноценно жить, причиняет массу неудобств.

В том и другом случае важно понимать, что ринопластика носа, это набор сложных хирургических манипуляций, провести которые правильно может только опытный специалист. О методах проведения операции, ее видах, можно узнать подробнее здесь.

Не менее востребованные - операции по коррекции остальных частей лица, губ, бровей, век, ушных раковин и т. д. Неверное строение ушной раковины может принести существенный дискомфорт человеку. Поэтому хирурги допускают исправление дефекта даже у детей в раннем возрасте. Хирургическое вмешательство позволяет не только устранить аномалии, но и полностью восстановить ушную раковину в случае необходимости.

С эстетической точки зрения отопластика позволяет преобразить внешний вид, скорректировать размеры органа, избавиться от комплексов. Узнать подробнее о способах проведения операции можно, перейдя по ссылке.