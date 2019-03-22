Дарить чужое - становится фирменным стилем президента США Дональда Трампа. Вначале он решил предоставить венесуэльские деньги в американских банках самозванцу Хуану Гуайдо, теперь Голанские высоты Израилю. Дамаск осудил предложение Трампа распространить израильский суверенитет на эти территории.

Дарить чужое — становится фирменным стилем президента США Дональда Трампа. Вначале он решил предоставить венесуэльские деньги в американских банках самозванцу Хуану Гуайдо, теперь Голанские высоты Израилю. Дамаск осудил предложение Трампа распространить израильский суверенитет на эти территории.Американская позиция по Голанам – вопиющее нарушение международного права, подчеркнул МИД Сирии. Сирийские дипломаты назвали заявления Дональда Трампа безответственными. При этом Дамаск добавил, что сирийская нация нацелена на освобождение этого важного участка территории своей земли любыми возможными способами.В Израиле заявление Трампа встретили с восторгом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этот "подарок" пуримским чудом.Своим неудачным заявлением Дональд Трамп ставит Ближний Восток на грань нового кризиса, с сожалением констатировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на чрезвычайном заседании исполкома Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.Заявление президента США Дональда Трампа о Голанских высотах может привести к новым столкновениям в регионе, предостерег представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. Тегеран пообещал следить за действиями США и Израиля и вместе с Дамаском выработать соответствующую линию политического поведения.Трамп своими действиями подталкивает Ближний Восток к новым кризисам, уверен Касеми. Иран, как и Совет Безопасности ООН, считает Голаны незаконно оккупированной израильтянами территорией.Голанские высоты до 1967 года были частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам. В 2019 году на "линию Браво" при поддержке российской военной полиции вернулись "голубые каски" ООН. Это стало возможным после того, как сирийские войска отбили у террористов провинцию Эль-Кунейтра.