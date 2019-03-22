До 47 человек увеличилось число погибших в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу.

До 47 человек увеличилось число погибших в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось о 44 жертвах взрыва на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов.По информации властей, состояние более чем 30 раненых оценивается как критическое, тяжелые ранения получили 58 человек.Как сообщают местные СМИ, всего за медицинской помощью обратились 640 человек, 90 — в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы в 16 больниц, были задействованы 90 карет скорой помощи.Мощность взрыва была такой, что взрывная волна выбила окна расположенных по соседству зданий, среди которых — школа. Десятки машин, припаркованных около завода, получили серьезные повреждения.