Злоумышленники напали на водителя-экспедитора, предполагая, что у него могут быть денежные средства.

В середине марта в МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение о совершении разбойного нападения на водителя-экспедитора автомобиля, доставлявшего продукцию в торговые точки района.Полицейским потерпевший пояснил, что после разгрузки товара в одном из микрорайонов Коврова, к нему подошли неизвестные мужчины и, угрожая расправой, потребовали передать имеющиеся денежные средства. Получив отказ, злоумышленники несколько раз ударили водителя, похитили его барсетку и скрылись на автомобиле.В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность к совершенному разбойному бывшего сотрудника фирмы, в которой работает потерпевший, а также двух его приятелей.Фигуранты, 33-х, 35-и и 36-летний мужчины были задержаны на территории Собинского района сотрудниками МО МВД России «Ковровский» при содействии коллег из регионального Управления МВД.Подозреваемые пояснили, что знали о маршруте передвижения водителя-экспедитора и предположили, что у него могут быть при себе денежные средства. Однако, в похищенной барсетке денег не оказалось.В настоящее время в отношении злоумышленников следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).Фигуранты находятся под арестом.