Злоумышленник, взломав входную дверь, проник в помещение салона, откуда похитил компьютерную и бытовую технику, после чего скрылся...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное на территории Московской области задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в краже техники из салона красоты.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже от директора одного из салонов красоты, расположенных на Воронежской улице. По словам заявительницы, неизвестный, взломав входную дверь, проник в помещение салона, откуда похитил компьютерную и бытовую технику, после чего скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый приезжий. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22